Erdoğan'ın rektörü sorduğu Fatma Şahin: Çok kötü, tam bir deli

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'e yaptığı ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Rektörden şikâyetçi misiniz" diye sordu. Şahin'in açık kalan mikrofonundan "Çok kötü çok kötü. Tam bir deli.” yanıtını verdiği duyuldu.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan'ın paylaştığı görüntüye göre Erdoğan, 25 Aralık 2021'de toplu açılış töreni için kürsüdeyken yanındaki AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e doğru eğilerek "Rektörden şikayetçi misiniz?" diye sordu.

Şahin ise Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın için "Çok kötü çok kötü. Tam bir deli.” yanıtını verdi.