Erdoğan'ın o sözleri yeniden gündemde; "Başımıza bir şey geldiği zaman hemen 'dış güçler' deriz"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik kriz ve Dolar/TL kurunun yükselmesinde yabancı müdahale olduğunu ifade etmesinin ardından geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Erdoğan, Türkiye'ye yabancı ülkelerden müdahale olduğu iddialarını işaret ettiği açıklamasında, "Türkiye belki de ilk kez kendi ihtiyaçlarına uygun ekonomik yönetim anlayışı edinme fırsatı bulmuştur. Ülkemizi hep yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin oyunları görüyoruz, kendi oyunumuzu oynayarak karşı veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu sözleri akıllara daha önce katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri getirdi.

Erdoğan yayında, "Bizde bir adet var, ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen 'dış güçler' deriz, yabancılar deriz şu deriz bu deriz, onlara bazı isimler buluruz. Ve bunlar sebebiyle biz ayağa kalkamıyoruz, kalkınamıyoruz, birliğimiz beraberliğimiz bozuluyor filan. Yani bu doğru da olabilir ancak ben buna katılamıyorum. Niye katılamıyorum? Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa, bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin vücudunuza zarar veremez" demişti.