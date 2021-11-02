Erdoğan’ın mezun olduğu okuldaki öğrenciler geleceklerinden kaygılı

Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğu okuldaki öğrenciler İktidar yüzünden iş bulma problemi yaşandığını söyleyerek, "İktidar değişirse de okulumuzun ismi yüzünden iş bulma problemi yaşarız diye endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan liseyi İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde bitirmişti. İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2017 yılında verdiği karar ile ismini İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan öğrenciler gelecek için duydukları kaygıları Tele 1’e anlattı. Z kuşağının gelecek kaygısı yüzünden şikayetçi olduğunu söyleyen lise öğrencileri, kendilerini ekonomik olarak idare etmeye çalışırken iktidarın buna engel olduğunu söyledi.

"Gelecek kaygısı yaşıyoruz"

İnsanların zaten iş bulma problemi yaşadığını söyleyen liseli öğrenciler, okullarının ismi için de “Okulumuzun ismi Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi , reklam gibi bir şey başka bir iktidar gelirse önüme engel çıkarabilir“ diyerek gelecek kaygılarını dile getirdi.

"İktidar neyin sorumlusu?"

Liseli gençler dert yandıkları sorunlarla ilgili iktidarı sorumlu tutmayanlara, “Diyorlar ki iktidar şunun sorumlusu değil bunun sorumlusu değil, iktidar neyin sorumlusu? Ben bunu anlamış değilim, madem ekonominin ve işsizliğin sorumlusu değil iktidar bu ülkeye ne yapmak için geldi? 20 senedir iktidarda olanlar her şeyi yapabilirdi. Geleceği için herkes kaygılı, bu nasıl bir düzen ben anlamış değilim” diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan’ın “Ben ekonomistim" sözlerini de eleştiren liseli gençler, “Birisi çıkmış diyor ki ben ekonomistim, madem ekonomistsen buyur yönet. Güzel mi yönetiyorsun, soruyorum? Halbuki 20 yıldır burada, enteresan!” dedi

Liyakatin azalması, atama ve yerleştirmelerde yaşanan usulsüzlüklere de değinen liseli gençler, “Herkes üniversiteden mezun olduktan sonra belli bir işsizlik oranı var. Hele ki şu torpil zamanında açıkçası amcamız, dayımız olmadığı için fazlaca kaygılanıyoruz. Bir amca dayı bulamadığımız için gelecek kaygımız var açıkçası” diyerek bir başka gelecek kaygılarını da dile getirdi.