Erdoğan'ın lise diplomasını sordukları müdürler yanıt vermeyince suç duyurusunda bulundular

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lise diplomasıyla ilgili bilgi edinme başvurusuna yanıt verilmemesi nedeniyle Eyüp Lisesi Okul Müdürü Selam Karataş ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, 14 Ocak 2021 tarihinde, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lise diplomasının olup olmadığını, fark derslerini vererek mezun olduğu iddia edilen Eyüp Lisesi'ne 5 soru sorarak, cevaplandırılmasını talep ettiğini, ancak yasal süre içerisinde dilekçeye yanıt verilmediğini açıkladı.

HKP avukatları “görevi kötüye kullanma” ve “Bilgi Edinme Kanunu'na aykırılık” suçlarını işledikleri gerekçesiyle Okul Müdürü Selam Karataş ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı hakkında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen HKP üyelerine polis engel olmak istedi. Polis, HKP üyelerine 15 Nisan 2021 İstanbul Valiliği kararını gerekçe göstererek basın açıklamasına izin vermeyeceklerini söyledi. HKP üyeleri, “AKP’nin lebalep kongrelerinde pandemi tehlikesinin hiçe sayılarak binlerce kişinin kapalı salonlarda bir araya getirildiğini, bunun da virüsün yayılmasında etkili olduğunu, ama kendilerine karşı üstelik pandemi koşulları gözetilerek sınırlı sayıda kişiyle basın açıklama yapılmasına izin verilmemesinin çifte standart olduğunu” söylediler.

"Öyle bir belge yok mudur?"

Yaşanan tartışmanın ardından HKP Yöneticisi Ayla Şahbaz, Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. Şahbaz şunları söyledi:

“Eyüp Lisesi'ne sorduğumuz sorulara, Bilgi Edinme Kanunu'nca 15 gün içinde, ancak belgeleri başka bir yerden temin etmeleri gerekiyorsa en geç 30 gün içinde cevap vermeleri gerekiyordu. Ancak dilekçemizi vereli 90 günü geçmiş olmasına rağmen ne okul yönetiminden ne de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bize cevap gelmiştir. Bu yapılan, açıkça kanunsuzluktur. Hukuku hiçe saymaktır. Eyüp Lisesi'nin nasıl bir arşivi vardır ki bir öğrencisi hakkındaki mezun olduğuna dair belgeyi 90 gündür sunamamaktadır? Yoksa zaten hiç öyle bir belge yok mudur? Bu cevapsızlığın, bu sessizliğin ardında acaba lise diploması olmaması mı yatmaktadır? Her ne kadar bu cevapsızlık yüzünden lise diplomasının var olup olmadığı konusu tam olarak açığa çıkamasa da HKP olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ve er geç tüm gerçekleri ortaya çıkaracağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”

Soruları tekrar sordular

Şahbaz, kamuoyunda Erdoğan’ın fark derslerini vererek mezun olduğu lise olarak bilinen Eyüp Lisesi'ne şu soruları yönelttiklerini açıkladı:

"Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Lisesi'ne kayıt yaptırmış mıdır? Yaptırmışsa hangi tarihte başvurup kayıt yaptırmıştır? O dönem yükseköğrenim kurumuna girebilmek için İmam Hatip Lisesi'nden mezun bir öğrencinin kaç fark ders vermesi gerekiyordu ve bu fark dersler ne kadar sürede verilebilirdi? Recep Tayyip Erdoğan, okulunuzda kaç fark ders verdi ve hangi derslerden hangi notları aldı? Recep Tayyip Erdoğan, okulunuzdan hangi tarihte mezun oldu? (Mezun olduysa diplomasının bir örneğinin çıkartılmasını talep ediyoruz.) Recep Tayyip Erdoğan, üniversiteye 1973-1974 tarihinde girdiğini iddia etmektedir. Ancak 1973 tarihinde İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olup o yıl lisenizde fark dersleri veriyorsa aynı tarihte üniversiteye nasıl girmiştir?” (ANKA)