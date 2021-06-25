Erdoğan’ın katılacağı temel atma töreninin yapılacağı alana 'Ya Kanal Ya İstanbul' pankartı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı Kanal İstanbul temel atma töreninin yapılacağı belirtilen şantiye alanına, 'Ya Kanal Ya İstanbul' pankartı asıldı. 'Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu' yarın da Bakırköy'den tören alanına yürüyüş için çağrı yaptı.

Sazlıdere Barajı üzerine inşa edilecek köprünün temeli yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda haziran ayının sonunda atacakları temelle Kanal İstanbul'un inşasına başlanacağını duyurmuştu. Önceki gün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temelini atacaklarını açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yarın atılacak temelin, çok önceden planlanan Kuzey Marmara Otoyolu’nun TEM Hasdal Kavşağı-Nakkaş Kavşağı arasındaki bağlantı yolu kapsamındaki köprüden ibaret olduğunu duyurmuş, 'mış gibi yapılmaya, illüzyon yaratılmaya' çalışıldığını söylemişti.

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu da bugün temelin atılacağı bölgeye 'Ya Kanal Ya İstanbul' pankartı astı.

Pankartın asıldığı ana ilişkin görüntüler, sosyal medyada; “Ne beton kanal ne su havzasına otoyol köprüsü! Sana kanal yaptırmayacağız 12. Cumhurbaşkanı” notu ile paylaşıldı.

Öte yandan, Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu yarın 14.00'de Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda buluşarak temelin atılacağı noktaya yürüyecek. Yapılan çağrıda "26 Haziran'da İstanbul'u seçen herkesi 14.00'da Bakırköy Özgürlük Meydanı'na çağırıyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA