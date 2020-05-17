"Erdoğan'ın İş Bankası hedefi 'CHP'ye gıcıklık yapmak' değil, hedef daha büyük..."

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, önümüzdeki hafta gündemin 'CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri' olacağını söyledi. Tezkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hisselerle' ilgili asıl hedefinin CHP değil, İş Bankası'nı da AKP Genel Başkanı'nın yani kendisinin yetkisine vermek olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanı talimat verdi. Dedi ki; 'Meclis açılırsa ilk iş o hisselerin Hazine'ye devri olacak.' Neden bunu istiyor? Kimine göre Cumhurbaşkanı CHP'ye takık da ondan. Hayır değil. Amaç daha farklı daha büyük" diyen Tezkan, "CHP'liler diyor ki; 'gündemi değiştirmek içindir. Mümkün değil. Miras hukukuna aykırı, vasiyet hukukuna aykırı. Daha önce denediler; 1950'lerde ve 12 Eylül rejiminde... İkisi de başarılı olamadı. Şimdi de olamaz diyorlar.' Olur" diye konuştu.

Vakıfbank'ın Hazine'ye devrinden örnek veren Tezkan, "Bakın Vakıfbank nasıl oldu. Vakıfbank'ın hisseleri önce Hazine'ye devredildi, oradan Varlık Fonu'na geçti. Amaç işte bu. Yani sırf CHP'ye gıcıklık olsun diye değil. Amaç Varlık Fonu'na aktarmak için, yeni bir kaynak yaratmak için" ifadesini kullandı.

Tezkan şunları söyledi;