Erdoğan’ın iftarında Hülya Avşar ‘fotoğrafçılık’ yaptı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda kültür sanat dünyasından isimlerle iftar programında bir araya geldi. Hülya Avşar da etkinlikte bir ara fotoğraf makinesini eline alıp çekim yaptı.

İftar programına kalemkar Semih İrteş, piyanist Güher Pekinel ve Süher Pekinel, yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun yanı sıra aralarında İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer, Alişan Tektaş ve Şükriye Tutkun’un da bulunduğu birçok şarkıcı ve oyuncu katıldı.

Hülya Avşar da etkinlikte bir ara fotoğraf makinesini eline alıp çekim yaptı.