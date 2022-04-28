Erdoğan'ın Gezi iddiası: Dolmabahçe Camii'nden saraydaki makamımıza loderlerle kanallar açtılar!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olayları hakkında daha önce de dile getirdiği iddiasını yineleyerek "Dolmabahçe Camii'nden saraydaki makamımıza loderlerle kanallar açtılar" dedi.

Dün, Dolmabahçe Sarayı'nda STK temsilcileri ile bir araya geldiği iftar programında konuşan Erdoğan, Gazi davasına ilişkin mahkemenin verdiği karara ilişkin konuştu.

Konuşmasında iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesine değinen Erdoğan, "En son malum bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri çok rahatsız etti. Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Bu adam gezi olaylarının perde arkasıydı, koordinatörüydü. Yargımız onunla ilgili nihai kararını verdi. Bu kararda belirli çevreleri ki, malum çevrelerdir rahatsız etti. Kusura bakmasınlar bu ülkede hukuk, yargı var" ifadelerini kullandı.

2013 yılında yaşanan Gezi olayları için "Camide içki içtiler" iddiasını tekrar dile getiren Erdoğan, bir başka iddiasını da yineleyerek "İşte Dolmabahçe Camii, o camide hatırlayın o geceyi, bira kutularıyla caminin içinde o oturan müptezeller loderler vasıtasıyla camiden buradaki makamımıza kadar kanallar açmak suretiyle geldiler, ondan sonra da gezicilerle beraber buradan Taksim Meydanı'na yürüdüler ve onları özgürlükçü olarak savundular" dedi.

Loder ve dozer nedir? Loder

Bu makine tipi yükleme işlerinde kullanılır. Loder, bir traktör ve önde yüklemeyi sağlayan kepçe kısmından oluşur. Kepçe kısmı hidrolik sistemlerle hareket ettirilir.



Dozer

Bir traktör ve önüne kaldırılıp indirilebilir şekilde monte edilmiş bir kazıcı levhadan oluşur. Yürüyerek sathi kazı yapmaya yarayan bir ekskavatör tipidir. Tırtıllı veya lastik tekerlekli yol yapım makinesidir .

TIKLAYIN - Erdoğan'dan 'Osman Kavala' açıklaması: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu ve Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü