Erdoğan'ın gençlerle buluştuğu yayına '128 milyar dolar nerede?' yorumları yağdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'En uzun iftar sofrası' etkinliğinde canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın YouTube üzerinden yayınlanan etkinliğine izleyicilerden, muhalefetin, '128 milyar dolar nerede?' sorusuna atıf yapan yorumlar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'En uzun iftar sofrası' etkinliğinde video konferans yöntemiyle gençlerle buluştu, gençlerin sorularını yanıtladı. 560 gencin katıldığı bildirilen etkinliği YouTube'dan izleyenler farklı yorumlar paylaştılar. YouTube’daki canlı yayın sayfasının “sohbet” bölümünde birçok izleyicinin, “128”, “128 kere maşallah”, “Yüz yirmi sekiz?” yazdığı görüldü.