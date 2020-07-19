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Erdoğan'ın fotoğraflarını yırtıp atan belediye başkanının görüntüleri ortaya çıktı

19 Temmuz 2020 11:38

Sivas’ın Hafik ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını yırtarken çekilen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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