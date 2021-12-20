Erdoğan'ın dili sürçtü: TUSKON, TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dili sürçtü. Erdoğan İstanbul merkezli 'FETÖ' operasyonunda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan TUSKON'un ismini anarak "Projeye bağlı her turlu yatırıma destekte varız proje bazlı olacak. Buyursunlar yatırımlarını yapsınlar. TUSKOM, bu konuda TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım. Biz önünde miyiz yoksa destekçi miyiz? Bunları da göreceksiniz. Üretimin bir kısmı ithalata bağlı olduğu için sanayinin ve tarımın istediğimiz noktalarda olmadığını biliyoruz" dedi.

Erdoğan şunları söyledi;