Erdoğan'ın dili sürçtü: TUSKON, TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dili sürçtü. Erdoğan İstanbul merkezli 'FETÖ' operasyonunda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan TUSKON'un ismini anarak "Projeye bağlı her turlu yatırıma destekte varız proje bazlı olacak. Buyursunlar yatırımlarını yapsınlar. TUSKOM, bu konuda TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım. Biz önünde miyiz yoksa destekçi miyiz? Bunları da göreceksiniz. Üretimin bir kısmı ithalata bağlı olduğu için sanayinin ve tarımın istediğimiz noktalarda olmadığını biliyoruz" dedi.
Erdoğan şunları söyledi;
"Bay Kemal hadi bakalım nereden aldık biz bu borç yükünü? sizlerden aldık. Merkez Bankamızın döviz rezervi neydi? 27,5 buçuk milyar dolar. Hamdolsun şimdi 120 milyar dolar civarındayız. Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolar seviyesine kadar çıkmıştık.
Ama biz yine o 135'leri, 150'leri yakalayacağız biz buna inanıyoruz buna güveniyoruz bizim bu gücümüz bu imanımız var artık bu ülke sıcak para hülyasıyla avutulup ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu atılımlardan uzak tutulan bi ülke olmayacak bunun yerine kaynaklarımızı. Bunun yerine kaynaklarımızı yatırımcımızın sanayicimizin, turizmcimizin, çalışanlarımızın emrine vereceğiz.
Bak burdan sesleniyorum butun yatırımcılarımız lütfen kamu bankaları onların her zaman yanındadır emrindedir ama kamu bankasından krediyi alıp bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna yöntemlerine başvuranlarında alnını karışlarız. Projeye bağlı her turlu yatırıma destekte varız proje bazlı olacak.
Buyursunlar yatırımlarını yapsınlar. TUSKOM, bu konuda TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım. Biz önünde miyiz yoksa destekçi miyiz? Bunları da göreceksiniz. Üretimin bir kısmı ithalata bağlı olduğu için sanayinin ve tarımın istediğimiz noktalarda olmadığını biliyoruz."