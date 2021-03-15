Erdoğan'ın dili sürçtü: "Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum"

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Bugünkü kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümünde dili sürçtü. Erdoğan "Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

Erdoğan bu sözlerinin ardından konuşmasını tamamladı.

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