Erdoğan'ın dili sürçtü: Kendi içindeki hırsızlık, arsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden zihniyettir bizim zihniyetimiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Kongresi'nde konuşurken dilinin sürçmesi üzerine "Kendi içindeki hırsızlık, arsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden zihniyettir bizim zihniyetimiz" dedi.

Erdoğan AKP İzmir İl Kongresi'nde konuştu. Gündeme dair başlıklar hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın, İzmir'in altyapısı ile ilgili konuşma yaptığı sırada dili sürçtü.

İzmir'e inşa edilecek deprem konutlarının temelinin atılacağını duyurmasının ardından Erdoğan, "Deprem konutlarımızın resmi temelini atıyoruz, yıl sonuna kadar da bitireceğiz. Bu söz bay Kemal sözü değildir ha...Şimdi tek sebep var, kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden zihniyettir bizim zihniyetimiz" diyerek sözlerini sürdürdü.