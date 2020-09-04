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Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan, "Yandaş mısınız?" sorusunu yanıtladı

"Kemal Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi?"

04 Eylül 2020 12:04

Jülide Ateş'in sorularını yanıtlayan Seda Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine katıldığı için "Yalaka" olarak adlandırıldığını söyledi. Yandaş olmadığını belirten Sayan "Kemal Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi?" dedi.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş ile 40'ın konuğu oldu. Sayan, kendisine Cumhurbaşkanı yalakası denildiğini ama şahsının bütün başkanlara yakın olduğunu söyledi.

"Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi?"

Ate'in her sorusuna içtenlikle yanıtlayan Sayan, "Yandaş bir sanatçı mısınız?" sorusuna "Bazen 'Cumhurbaşkanı yalakası' deniliyor. Bir Cumhurbaşkanı sizi davet ediyor. Sadece neden Recep Tayyip Erdoğan konuşuluyor? Turgut Özal'a da yakındım, Tansu Çillere de. Yine çağırsalar yine giderim. Sayın Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi?"

"Oraya gitmek taraf olmak değildir"

"Meral Akşener'in bence en büyük gafıydı. 'Biz bu sanatçıları tanımayacağız' dedi. Söylediğim lafın arkasındayım, Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener davet etti de gitmedik mi? Oraya gitmek taraf olmak değildir. Abuk subuk hale getirildi. Siyasetçideğişir, sanatçı durur. Bu o zaman Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olarak görüyorum. Geçmişte onca siyasetçinin davetine gittik. Bunlar konuşulmadı da neden bu davet konuşuluyor?"

 

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