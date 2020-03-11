T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdoğan'ın çevresindekilerin vücut sıcaklıkları termal kamerayla takip edildi

11 Mart 2020 13:58

Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'termal kameralı' Koronavirüs önlemi dikkati çekti.

Grup toplantısı çıkışı, termal kameralarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindekilerin vücut sıcaklıkları takip edildi.

Özel bir termal kamerayla bir ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki kalabalığı kesintisiz şekilde izledi.

Habertürk'ün haberine göre, ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Ancak bu tedbir uygulanmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir tokalaşma ve sarılmayı bırakmıştı. Sadece selamlaşma yolunu tercih etmişti. Ancak bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulanıyor.

 

ETİKETLER

habervideohabertürkerdoğancumhurbaşkanıakpgenel başkankoronakoronavirüsvirüs

Diğer Videolar

İşten çıkarılan Savaşçı dizisinin set işçileri anlattı: Koronavirüs'ü ve nakit sıkışıklılığını bahane ediyorlar, faturalarımızı bile ödeyemiyoruz

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Nisan 2020

Ölüm orucunda hayatını kaybeden Mustafa Koçak'ın ablası: 'Ona ölüm nasıl yakışır baba'

Güney Afrika Devlet Başkanı'nın 'maske takma çabası' sosyal medyada gündem oldu

Bekir Ağırdır: Koronavirüs’ten sonra adaletsizlik daha çok sertleşecek, orta sınıf yoksullaşacak; birçok hanenin buzdolabını dolduracak parası yok

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, LGBTİ+'ları hedef gösterdi: 'Nesli çürütüyor'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Florya Hastanesi'nde doktorlar arasındaki tartışma kameralarda...

Canlı yayında türkü söyleyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan Ahmet Hakan'a: 'Atatürkçüyüm,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 'Fahrettin Altun' soruşturması...

Adalar'a 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı...

Vaka sayısındaki artış 10 Nisan paniğinden mi kaynaklanıyor?...

Mustafa Koçak ölüm orucunun 297. gününde yaşamını yitirdi...

Cüneyt Özdemir'den Canan Kaftancıoğlu'na: Bir de benim yüzüme söyleyin bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Florya Hastanesi'nde doktorlar arasındaki tartışma kameralarda...

Canlı yayında türkü söyleyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan Ahmet Hakan'a: 'Atatürkçüyüm,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24