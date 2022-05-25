Erdoğan'ın bedelli askerlik 'müjdesi', yıllar önceki açıklamasını hatırlattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yoklama kaçaklarının 'bedelli askerlik'ten yararlanabileceğini açıklaması üzerine 2011 yılında aynı konuyla ilgili yaptığı konuşmasında söylediği "Şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem çünkü parası olan var olmayan var” sözleri yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoklama kaçaklarının da 'bedelli askerlik'ten yararlanabileceğini duyurdu. Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

“Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler."

"Parası olan var olmayan var”

Bunun üzerine sosyal medyada Erdoğan’ın geçmiş yıllarda yaptığı konuşma tekarar gündeme geldi. Erdoğan'ın iki konuşmasına ait görüntüler ise viral oldu. 2011 yılına ait videoda bedelli askerlik için ise Erdoğan şunları söylemişti:

“Şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem çünkü parası olan var olmayan var”