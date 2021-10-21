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Erdoğan'ın basın toplantısında uyuyakaldığı görüntüler gündem oldu

Erdoğan'ın kameralar karşısında uyuyakaldığı görüldü

21 Ekim 2021 16:13

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Ekim'de resmi ziyarette bulunduğu Angola'da basın toplantısı düzenlerken uyuyakaldığı görüntüler gündem oldu. 

Erdoğan, ülkenin başkenti Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile bir araya geldi.

Liderler heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının imza törenine katıldı.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın kameralar karşısında uyuyakaldığı görüldü.

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