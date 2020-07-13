Erdoğan'ın 'Ayasofya' sözlerini hatırlatan İyi Partili Özkan'ın mikrofonu kapatıldı! "Danıştay'ın kararı sizi rahatsız mı etti?“

Salgın nedeniyle ertelenen İBB Meclisi bugün toplandı. Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB Meclisi toplantısında Erdoğan'ın geçmiş yıllarda Ayasofya tartışmalarıyla ilgili "Bu kararı alacak kadar istikametimi kaybetmedim” sözlerini hatırlayan İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’ın mikrofonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul tarafından kapatıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bu işin bir siyasi boyutu var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, 'Ayasofya'yı dolduralım' diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu kararı alacak kadar istikametimi kaybetmedim” Sözlerini hatırlatan İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’ın mikrofonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul tarafından kapatıldı. Okul, Özkan’ın mikrofonunu “Cumhurbaşkanı’na söz söyleyemezsin. Bu siyasi bir mesele değil. Siz Ayasofya’ya karşı mısınız?“ diyerek kapattı.