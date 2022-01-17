Erdoğan’ın “Avrupa’da raflar boş gıda kuyrukları var” sözlerine AKP'li doktordan videolu yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Avrupa’da raflar boş, gıda kuyrukları var” sözlerine eski AKP’li doktor Turhan Çömez, çektiği bir video ile cevap verdi. Karşısına çıkan çifte marketten alışveriş yapıp yapamadıklarını soran Çömez, "Size garanti verebilirim ki kuyruk yok. Raflar da ağzına kadar dolu" yanıtını aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği Amerika ve Avrupa ülkelerinde market raflarının boş olduğunu öne sürdüğü sözlerine 22. Dönem AKP Balıkesir milletvekili, eski kalem müdürü ve doktoru Turhan Çömez’den yanıt geldi.

Çömez, karşısına çıkan çifte marketten alışveriş yapıp yapamadıklarını sorduğu videoyu "Avrupa bizi kıskanıyor mu? İnanmayın diyor adam, ne desin daha?" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

"Size garanti verebilirim ki kuyruk yok"

Çömez, yayınladığı videoda, Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak tesadüfen karşılaştığını söylediği çifte enflasyonu sordu. Çömez videoda “Sayın Erdoğan az önce bir açıklama yaptı. Avrupa ve Amerika’da enflasyon olduğunu gıda kuyrukları olduğunu söyledi. Yanımda tamamen ve tesadüfen karşılaştığım bir çift var. Markete alışveriş yapmak üzere geldim" diye konuştu.

Çömez’in “Erdoğan’ın bu sözleri üzerine yorum yapabilir misiniz?” sorusuna ise “Size garanti verebilirim ki kuyruk yok. Marketlerde, dükkanlarda, eczanelerde ya da buna benzer yerlerde doktorlarda kuyruk yok. Raflar da ağzına kadar dolu.” yanıtı verildi.