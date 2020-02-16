Erdoğan'ın AKP'ye katılan yeni üyeyle yaptığı telefon konuşması salonda kahkahaya neden oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'AK Parti'ye 45 bin üye' toplantısındaki konuşması sırasında bir parti üyesiyle telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan'ın sesini ilk anda tanıyamayan vatandaş ile Erdoğan'ın telefon bağlantısı kesildi. Bunun üzerine Erdoğan'ın 'hat düştü' demesi salonda kahkahalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın 'yeni üye çalışmaları' çerçevesinde, AKP'ye Ocak ayında 45 bin yeni üye kazandırmasına ilişkin ödül töreninde konuştu.

Söz konusu toplantıda, Erdoğan'ın telefonla aradığı AKP'ye yeni üye olmuş bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Kendisinin neden arandığını anlayamayan Berfin isimli vatandaş, Erdoğan'ı tanımadı. Erdoğan'ın sözlerine, "Siz kimi aramıştınız" ve, "Ee" şeklinde yanıtlar veren Berfin adlı vatandaş ile Erdoğan'ın telefon konuşması kesildi.

Daha sonra tekrar aranan vatandaş, Erdoğan tarafından kutlanırken, vatandaşın da "Ellerinizden öptüm, görüşürüz" ifadesini kullandı.

İşte o diyalog:

Erdoğan: Hanımefendi kiminle görüşüyorum?

Vatandaş: Siz kimi aramıştınız?

Erdoğan: Ben Berfin Hanım’ı arıyorum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.

Vatandaş: Alo?

Erdoğan: Şimdi, şu anda biz İstanbul İl Teşkilatı’nda toplantıdayız.

Vatandaş: Ee?

Erdoğan: Partimize üye oldunuz mu?

Vatandaş: Evet, oldum.

Erdoğan: Şu anda, 1000’i aşkın kardeşiniz sizi tebrik ediyor. Hat düştü. Bir daha ara...