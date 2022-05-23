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Erdoğan'ın "Abdulhamid hiç toprak kaybetmedi" sözlerinin ardından AKP'li Çelik'in sözleri gündem oldu: Türkiye'nin 2 katından fazla kaybetti

"Abdulhamid, Türkiye'nin 2 katından daha fazla toprak kaybetmiştir"

23 Mayıs 2022 10:28

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  Adana'daki gençlik buluşmasında Osmanlı'nın 34'üncü ve son padişahı Sultan Abdülhamid'e yönelik "33 yıl 'hasta dev' diye takdim edilen Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamid" sözlerinin ardından eski AKP'li bakan Hüseyin Çelik'in sözleri sosyal medyada gündem oldu. 

Çelik'in geçen yıl Medyascope'ta katıldığı ve 'Türk sağı'nın Abdulhamid'e yaklaşımını eleştirdiği program, Erdoğan'ın "33 yıl 'hasta dev' diye takdim edilen Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamid" sözlerinin ardından gündem oldu. 

Çelik, söz konusu programda, 'Türk sağı'nın Abdulhamid'e yaklaşımını romantik bulduğunu söylerken, Abdülhamid'in Kıbrıs'ı İngilizlere vermesinin yanı sıra, Türkiye'nin şu anki topraklarının 2 katıdan fazla toprak kaybettiğini söylüyor. 

Çelik ayrıca Abdülhamid döneminin, Osmanlı'dan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar en çok borç alınan dönem olduğunu söylüyor. 

 

 

 

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