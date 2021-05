Erdoğan'ın AB liderlerini kabulü sırasında ilginç anlar; Ursula Von Der Leyen ayakta kaldı

AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabulü sırasında yaşanan ilginç bir anı paylaştı. O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, salonda karşılıklı hizada duran iki koltuğa oturdu. Leyen ise o anlarda ayakta kaldığı ve şaşkınlığını anlatan hareketlerde bulundu.

Bu anları Twitter hesabından paylaşan AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky de paylaşıma "Ehm' is the new term for 'that’s not how EU-Turkey relationship should be' (Ehm' 'AB-Türkiye ilişkileri böyle olmamalı' için yeni bir terim.) #GiveHerASeat#EU#Turkey#womensrights" notunu düştü.