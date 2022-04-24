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Erdoğan’ı taklit eden gencin videosu gündem oldu: "İlla bizi sola döndüreceksin yani"

"Bay Kemal’e geçmiş olsun ziyareti"

24 Nisan 2022 09:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ı taklit eden Muhammed Nur Nahya sosyal medya hesabından ‘Bay Kemal’e geçmiş olsun ziyareti’ başlığıyla bir video paylaştı. Nahya'nın videoda, "İlla bizi sola döndüreceksin yani" sözleri sosyal medyada gündem oldu. 

Geçtiğimiz günlerde yükselen enerji fiyatlarına tepki göstermek amacıyla elektrik faturalarını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Erdoğan‘ı taklit eden Muhammed Nur Nahya'da sosyal medya hesabından ‘Bay Kemal’e geçmiş olsun ziyareti’ başlığıyla bir video paylaştı.

Videoda Kılıçdaroğlu’nun evine giderken kaybolduğu görülen Nahya’nın, CHP liderinin evinin yerini öğrenmek sorduğu üç kişiden birinin Suriyeli, birinin Afgan ve birinin ise ülkeyi terk etmek isteyen Türk genci çıkması dikkat çekti.

Nahya'nın  yol tarifi sorduğu kişilerin birinin Suriyeli, birinin Afgan çıkmasına yanıtı, "Yahu bizden kimse kalmadı” oldu. Son olarak valiziyle havaalanına giden bir gence yol soran Nahya üç kez, "Sola dönün" yanıtını alınca, "İlla bizi sola döndüreceksin yani" dedi.

Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

 

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