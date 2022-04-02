Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda: Halkın arasına karışalım dedik ama halk nerede?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya isimli gencin akaryakıt zamlarına dikkat çekmek için çektiği video viral oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın jest, mimik ve sesini taklit etmesiyle tanınan Muhammed Nur Nahya, akaryakıt zamlarına dikkat çekmek için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Erdoğan’ı taklit ederek bir akaryakıt istasyonuna giden Nahya, pompacıya “Halkın arasına karışalım dedik ama halk nerede?” diye sordu. Ardından pompacıdan araca 50 TL’lik yakıt koymasını istedi fakat araç ilerleyemedi ardından "Biz hep 50 TL'lik koyuyoruz" dedi. Akaryakıt almak için parası çıkışmayan Nahya, “Külliyeye yürüyerek gidelim” dedi.