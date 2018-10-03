Erdoğan, Hollanda'ya ne demişti?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile görüştü. Çavuşoğlu, Blok ile beraber düzenlediği basın toplantısında "Ne ben ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda hükümetini ya da halkını Nazi olmakla suçlamadık” dedi. Çavuşoğlu'nun bu sözleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 16 Nisan öncesi Lahey ile yaşanan gerginlikte Hollanda'ya yönelik söylediği sözleri akla getirdi. Erdoğan, 11 Mart'ta Bağcılar'da yaptığı bir konuşmada özetle şu ifadeleri kullanmıştı: "Bunlar bu kadar ürkek, bu kadar korkak, bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist bunu böyle biliniz. Bugün bizi Hollanda seyrediyor, Bağcılar'ı seyrediyor."