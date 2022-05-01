Erdoğan: Hiç kimsenin bizi bölmesine, birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, "Hiç kimsenin bizi bölmesine, birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın yayımladığı video mesajla kutladı. Erdoğan, “Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bir tarafta Ramazan’ı uğurlamış olmanın hüznü, diğer tarafta da insana ait tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşmanın sevinci kalplerimizi dolduruyor.” dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşturduğu için hamd ediyorum. Bayramlar birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, ezelden ebede giden kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günlerdir.

Rabbimizin gönüllerimizi yumuşattığı bu özel günler aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli fırsatlardır. Bayram vesilesiyle annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız yanında yetimleri, öksüzleri, şehit çocuklarını ziyaret etmeyi, onların da gönüllerini almayı lütfen ihmal etmeyelim.

Bayram sevincini yaşarken aynı vatan toprağını paylaştığımız hastaları, muhtaçları, düşkünleri, yaşlıları, ülkemize sığınan mazlumları lütfen unutmayalım.

Karşılığını Allah’tan bekleyerek Rabbimizin bizlere verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım. Onlara da yardım elimizi uzatalım. Varsın birileri kavgadan, kargaşadan bahsetsin. Varsın birilerini nefret söylemleriyle bayram sevincimize gölge düşürmeye çalışsın, varsın birileri çevremizdeki ateşi ülkemize taşımak için provokasyon peşinde koşsun, hiç kimsenin bizi bölmesine, birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz.

Milletimizin tüm fertlerinden bu Ramazan Bayramı’nı hangi kökene, inanca, meşrebe sahip olursa olsun 85 milyonun kucaklaştığı, helalleştiği bir büyük kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum. Bunu başardığımızda aramızdaki dostluk ve kardeşliği güçlendirdiğimizde Allah’ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.

Bayram dolayısıyla yola çıkacak sürücülerimizden hem kendilerinin, hem sevdiklerinin, hem başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalarını, trafik kurallarına harfiyen uymalarını bekliyorum. Güvenli bir yolculuk için bayramınız kemerli olsun diyoruz. Pençe Kilit Harekatı başta olmak üzere bu bayram gününde vatanımızın bekası için sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Vatandaşlarımızla birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."