Erdoğan: Hesabı millete vereceğiz. Birilerine değil, Corç'a ve Hans'a değil

Toplam 46 milyarlık bütçeyle hayata geçirmeyi planladığımız 400 projeyi milletimize tanıttık. Şimdi bakan arkadaşlarımız bu projeleri adım adım hayata geçiriyor. Bizler de 100 günlük programda yer alan diğer projelerin takipçisi olacağız. Hesabı millete vereceğiz. Birilerine değil, Corç'a ve Hans'a değil, biz halka ve halka veririz hesabımızı. Ne söz verdiysek onu yerine getirmeye çalıştık. Yapamayacağımızı söz olarak vermedik. Türk siyasetinin tekrar popülizm bataklığına düşmesine izin vermedik. Popülizm tuzağına düşmeden can borcumuz olan bu millete en güzel şekilde hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz.