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Erdoğan, 'Hayır' çadırındaki diyaloğu anlattı: Alevi ayrımı yapmadık, neyiniz eksik dedim!

28 Mart 2017 21:04

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hayır çadırına yaptığı ziyarete ilişkin "Bu sabah gelirken evet çadırının kurulduğu bir yere uğradım. Yanında da hayır çadırı vardı. Hayır çadırındakilere niçin hayır diyorsunuz, bana bir söyler misiniz dedim. Biz çağdaş bir Türkiye istiyoruz dediler. Yani şu anda çağdaş bir Türkiye yok mu dedim. Neyiniz eksik dedim" dedi. Samsun'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı: "Bu sabah gelirken evet çadırının kurulduğu bir yere uğradım. Yanında da hayır çadırı vardı. Evet çadırıdındakilerle görüştüm. Hayır çadırındakilere niçin hayır diyorsunuz ? Bana bir söyler misiniz? Biz çağdaş bir Türkiye istiyoruz dediler. Yani şu anda çağdaş bir Türkiye yok mu dedim. Neyiniz eksik dedim, yollarınız, köprüleriniz hızlı tren, okullar bunlar yok mu? 14 sene önce bunlar var mıydı? Siz Yavuz Sultan Selim Köprüsüne niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü adını koydunuz ? Dedim ki çok ayıp Yavuz Sultan Selim Han'ın padişah olduğu zaman Osmanlı'nın toprağı neydi biliyor musunuz? 18 milyon kilometrekare. Olaya bakış ne ? Bakıyorum mezhepçilik. Hemen arkadan geldi. Siz Alevi'lerle Sünni'leri ayırıyorsunuz? Kardeşlerim biz bu ülkede Sünni, Alevi ayrımı yapmadık. Eğer böyle bir ayrım varsa Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi, işte bir siyasi partinin başında. Neyi eksik ?"

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