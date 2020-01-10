Gençler 'evlilik' konusunda Erdoğan gibi düşünüyor mu?

10 Ocak 2020 15:51
Dün (9 Ocak) Beştepe'de Engelli Memur Atama Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlenme yaşının yükselmesinden şikâyetçi olduğunu belirtti ve "Genç yaşta maalesef evlenmiyorlar. Çoğu 30'u aşkın yaşlarda evleniyor ya da evde kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya!" sözleriyle geç evliliklere tepki gösterdi.
Gençlerin evlilik hakkındaki düşüncelerini sorduk...
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