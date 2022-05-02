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Erdoğan gazetecilere çikolata ikram etti: “Elinde tutma eritirsin”

02 Mayıs 2022 08:36

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazının ardından açıklama yaptı. Gazetecilerle bayramlaşan ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan'ın çikolata ikramı sırasında bir gazeteciye "Elinde tutma eritirsin” demesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından açıklama yaptı. Konuşmasının ardından camideki cemaatle bayramlaşan Erdoğan, basın mensuplarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Çikolata ve baklava ikramında bulunan Erdoğan, çikolata ikram ederken bir gazeteciye "Elinde tutma eritirsin” dedi.

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