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Erdoğan: FETÖ'ye mağdur diyenler ihanet içindeler

26 Ekim 2016 17:46

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Son zamanlarda br mağduriyet hesabıdır aldı gidiyor. Mağdurlarmış, içlerinde istisnai olarak mağdur olanlar olabilir, ama şunu bilmenizi istiyorum ki asıl mağdur olanlar kimdir biliyor musunuz? 246 şehidimiz" dedi. "Kim ki bunlarla ilgili FETÖ mensupluğu sebebiyle mağduriyet edebiyatı yapıyorsa kusura bakmasınlar ihanet içindedirler" diyen Erdoğan, "Kimse bize gelip akıl vermesin. Karısına, çocuğuna, evladına sahip olma, sonra içeri girince benim evladım, benim çocuğum mağdur de. Himmet toplantılarında bunca parayı toplayacaksın sonra ee mağdur. Pardon ne mağduru ya" ifadesini kullandı. 29. Muhtarlar toplantısında konuşan Erdoğan, "Afedersiniz ihanet şebekesi bir araya gelecek, cumhurbaşkanına küfür edecek, alkışlanacaklar sonra alkışlayanlar mağdur. Oradan biri çıkıp "Sen nasıl hakaret edersin" diyemiyor. 'Bu cumhurbaşkanı vatandaşı için toprak olmuş bir cumhurbaşkanı' diyemiyor. Evet, diyemiyor. Muhtar kardeşlerim biz kula kul olmadık bunlar gittiler FETÖ'ye kul oldular. O bize şah damarımızdan daha yakın dediler, bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah'ımızdır. Kimmiş o FETÖ, bunlar şirk içindeler. Kim ki bu mağduriyet edebiyatı yapanların yanında yer alıyorsa öyle bir kendini ölçsün. Biz bunlardan bıktık" diye konuştu.

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