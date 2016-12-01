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Erdoğan: FETÖ örgütü mensuplarının sığındıkları ülkelerin hepsi suç ortağıdır

01 Aralık 2016 19:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30. muhtarlar toplantısında konuştu. Muhtarlara seslenen Erdoğan,"15 Temmuz, hem bir darbe girişimi hem de işgal ve terör saldırısıydı" Bu ihanetin başını çeken örgütün (FETÖ) asker, polisinden öğretmenine, iş adamından akademisyenine kadar üst düzey yöneticilerinin çoğu yurtdışına kaçtı. Bu insanları, eğer bu ülkeler bağırlarına basıyorlarsa kusura bakmasınlar, hepsi de suç ortağıdır. Bunu da böyle ilan ediyorum. 'Verin' diyeceğiz, vermeyeceksiniz. Bu ne demektir Hukukta buna yardım yataklık denir. Bunlara, bu ülkeler yardım yataklık yapıyor" ifadelerini kullandı.

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