Erdoğan, "Eskiden yağ, benzin kuyrukları vardı, neler çektik" demişti; dün marketlerde yağ izdihamı yaşandı

Zamdan önce daha uygun fiyata yağ almak isteyen vatandaşlar, marketlerde yoğun "yağ kuyrukları" oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların marketlerden yağ almak için yoğun çaba gösterdiği görüldü.

Bu görüntüler Erdoğan'ın, "Bu CHP var ya.. Ah ah.. Biz bunlardan neler çektik. Yağ kuyrukları, gaz yağı kuyrukları, benzin kuyrukları.. Bay Kemal, siz kuyrukçusunuz. Yokluk kuyruğu icat ettiniz bu ülkede! Bizimki varlık kuyruğu, varlık" sözlerini akıllara getirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ham ayçiçeği yağının tonu 1400 dolardan 2 bin doların üzerine çıktı. Yağda yaşanan kriz nedeniyle zincir marketlerde yağ fiyatlarında artış gözlemlendi. Vatandaş stok yapmaya başlayınca da market rafları boş kaldı.

Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre; ayçiçeği yağında arz sıkıntısı haberleri üzerine tüketiciler yağ almaya yöneldi. İstanbul’da birçok zincir markette saatler içinde 5 litrelik ayçiçeği yağları tükendi. Hemen her tüketicinin kasadan yağ geçirmesi dikkat çekti. Diğer yandan raflarda 2 ile 3 litrelik ürünlerin bulunduğu gözlendi.

Ham ayçiçeği ithalatının büyük çoğunluğu yapıldığı Rusya ve Ukrayna’dan devam eden savaş nedeniyle yüklemelerin durması ve yükleme yapılan gemilerin çıkışına izin verilmemesi nedeniyle Türkiye’ye ham yağ ithalatı durdu.