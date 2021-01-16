Cumhurbaşkanı Erdoğan, EPDK ikinci başkanının konuşmasına izin vermedi: Sen mikrofonu vekilimize ver

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni’nde mikrofonu elinde tutan EPDK ikinci başkanının konuşmasına izin vermedi.

Açılış sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan mikrofonun kimde olduğunu sordu. EPDK İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli, mikrofonun kendisinde olduğunu söyleyince Erdoğan, "Sen mikrofonu milletvekilimize ver, daha isabetli olur" diyerek, Gökşenli'nin konuşmasına izin vermedi.