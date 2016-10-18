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Erdoğan: El Bab'a doğru yürüyoruz

18 Ekim 2016 15:54

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'de IŞİD'in elinde bulunan Rakka'ya yönelik düzenlenmesi planlanan operasyon ve YPG'nin Menbiç'i terk etmesi konusunda ABD'yle görüşüldüğünü açıkladı. Erdoğan, "Şimdi de El Bab'a yürüyoruz. Ve Doğu'da Mümbiç ile ilgili de koalisyon güçlerine 'PYD, YPG gibi terör örgütleri olmayacak, Doğu'ya gidecek' dedik. Dün itibariyle Amerikalı dostlar dediler ki 'Tamam, bize yardımcı olun' dediler. Biz de 'Tamam, sizler buraya yabancısınız, biz buraları iyi biliriz' dedik. Ve şu anda burada da mutabıkız, Rakka'da ne yapacağız dediler, 'Gelin beraber bu operasyonu yapalım sizlerle' dedik. Gerekirse DEAŞ boşaltılır gider, şimdi bunun da görüşmeleri yapılıyor" dedi.

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Recep Tayyip ErdoğanEl BabSuriye

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