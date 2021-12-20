Erdoğan: Döviz rezervinde bir düşüş yaşandı, yoktum, cumhurbaşkanıydım

Başbakanlığı döneminde döviz rezervlerini yükselttiğini söyleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından döviz rezervinde yaşanan düşüşe ilişkin "Yoktum, cumhurbaşkanıydım" dedi.

Erdoğan, dün Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Akademi Ödülleri Töreni’ne katıldı.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Göreve geldiklerinde, Türkiye'nin IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 27,5 milyar dolar olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervini 135 milyar dolara kadar çıkardık. Daha sonra bir düşüş yaşandı, yoktum. Cumhurbaşkanıydım. Daha sonra bir düşüş yaşandı, yoktum, Cumhurbaşkanıydım. Şimdi yeniden 100 milyar doların üzerine döviz rezervimiz çıkmış vaziyette. Toparlayacağız, daha yukarılara bu rakam çıkacak. Herhalde George, Hans bunlar gelip de bizim Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek. Biz yükselteceğiz, bundan hiç endişeniz olmasın" dedi.