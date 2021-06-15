Erdoğan: Dönem sorumluluktan kaçma değil, elini taşın altına koyma dönemidir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesinde yaptığı konuşmanın kısa bir özeti Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Videoda Erdoğan'ın "Dönem sorumluluktan kaçma değil, elini taşın altına koyma dönemidir" sözleri yer aldı.

Erdoğan NATO zirvesinde konuşma yaptı. "Küresel ekonomik ve güvenlik mimarisinde köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Son bir buçuk yıllar dünyanın gündemini belirleyen Koronavirüs salgını bu süreci hızlandırmıştır" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzyılın en büyük sağlık problemi olarak nitelenen salgın, küresel sistemdeki açıkları gözler önüne sermiştir. İstikrarsızlığın, ırkçı akımların dünyanın farklı köşelerinde yaygınlaştığını görüyoruz. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyoruz. Dönem sorumluluktan kaçma değil, elini taşın altına koyma dönemidir. İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını tescil edecek NATO 2030 sürecine ilişkin zirvemizi tamamladık. NATO'nun güvenliğine yönelik tehditler hakkında görüş alışverişinde bulunduk."