Erdoğan'dan sığınmacılar konusunda 3 ayda 3 farklı açıklama

İdlib'de biriket evlerin teslim törenine video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız" dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Mehmet Akif İnan Vakfı ile "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" Kampanyası kapsamında AFAD koordinasyonunda 12 STK tarafından yaptırılan briket evlerin açılış ve teslim töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de biriket evlerin teslim törenine video mesaj gönderdi.

"Mazlumların canını kurtarmak için kapılarımızı açmakla kalmadık, evlerine geri dönmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" diyen Erdoğan, "Briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi, ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz" diyerek geri dönüş projesi hazırlayacaklarını açıkladı.

"Biz göndermeyeceğiz"

Erdoğan'ın Mart ayında yaptığı konuşmada, mültecilerle iligili “Ana muhalefet, ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz” demişti.

'Gönüllü ve onurlu geri dönüş'

Bu sözlerin üzerinden bir geçmeden Erdoğan, nisan ayında yaptığı bir açıklamda da “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Bugün de gündem olan "Suriyeli mülteci" açıklamalarına bir yenisini ekleyen Erdoğan, "1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" dedi.

Video: Halk TV