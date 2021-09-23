Erdoğan'dan Venezuelalı gazetecinin sorusuna yanıt: "I love Venezuela"

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde ABD'nin New York kentinde Türkevi binasının açılışına katıldı. Buradan Birleşmiş Milletler binasına geçerken bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir Venezuelalı gazetecinin, "Türkiye'nin Venezuela ile müzakereleri desteklemeye devam etmesi ne kadar önemli?" sorusuna, İngilizce olarak "I love Venezuela" sözleriyle yanıt verdi.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro iktidarı ile muhalefet arasında düzenlenen müzakere süreci Ağustos ayında Meksika'da başladı. Görüşmeler, Norveç'in arabuluculuğunda gerçekleşiyor.

Kaynak: Duvar