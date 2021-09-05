T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdoğan’dan uzun saçlı çocuğa: Ulan oğlum bu ne hal?

05 Eylül 2021 10:09

Rize’de Salarha Tüneli açılışına katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafa girmek için yanına gelen bir çocuğu "Ulan oğlum bu ne hal? Geç şuraya, geç şuraya" diyerek uyardı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli Açılış Töreni'ne katıldı. Kurdele kesme merasimi sırasında Erdoğan'ın küçük çocuklarla kurduğu iletişim sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan, törenin sonlarına doğru yanına gelen bir çocuğa, “Ulan oğlum ne bu hal? Allah iyiliğini versin. Geç şuraya!” dedi.

erdoğanulan bu ne halaçılışuzun saçlı çocuk

Diğer Videolar

Yanan kamyonete bilinçsizce su döktü, alevler büyüdü

CHP'li Tanrıkulu: İnsan hakları konusu hiçbir ülkenin iç meselesi değildir; ihlal ediliyorsa, başka ülkeler söz söyleyebilir

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ekim 2021

Trabzon’da silahlı saldırı anı kamerada

AKP kurucularından Eyüp Fatsa: Ülkede makam arabası saltanatı kuruldu

Yapacağı basın açıklaması öncesi evi yanan ressam Gökçe Erhan, açıklamayı gözyaşları içinde okudu: Evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24