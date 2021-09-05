Erdoğan’dan uzun saçlı çocuğa: Ulan oğlum bu ne hal?

Rize’de Salarha Tüneli açılışına katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafa girmek için yanına gelen bir çocuğu "Ulan oğlum bu ne hal? Geç şuraya, geç şuraya" diyerek uyardı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli Açılış Töreni'ne katıldı. Kurdele kesme merasimi sırasında Erdoğan'ın küçük çocuklarla kurduğu iletişim sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan, törenin sonlarına doğru yanına gelen bir çocuğa, “Ulan oğlum ne bu hal? Allah iyiliğini versin. Geç şuraya!” dedi.