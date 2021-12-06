Erdoğan'dan soru soran gazeteciye: Sen zaten değerlendirmeyi yaptın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar ziyareti öncesinde yaptığı basın toplantısında bir gazetecinin, terör örgütlerine yönelik TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin bir değerlendirmeniz olur mu? sorusuna "Sen zaten değerlendirmeyi yaptın" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi açıklama yaptı. Basın toplantısında gazetecilerin soruların yanıtlayan Erdoğan'a Anadolu Ajansı'ndan Kaan Bozdoğan şu soruyu yöneltti:

"Terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bir soru sormak istiyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekleştirdiği operasyonlarla çok sayıda terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Dört gün öncede PKK/KCK'lı terörist Pervin Aslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti. Küresel düzeyde faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik geniş coğrafyada sürdürülen başarılı operasyonlara ilişkin bir değerlendirmeniz olur mu?"

Erdoğan Bozdoğan'ın bu sorusu üzerine "Sen zaten değerlendirmeyi yaptın" yanıtı verdi.