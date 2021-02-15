Erdoğan'dan şehit annesine: Bir anneye böyle bir şeref nasip olmaz ama siz bu şerefi yakaladınız

Partisinin Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gara şehidi Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler ile telefonda konuştu. Erdoğan o anlarda şu ifadeleri kullandı;

"Eskişehir'deki şehidimizin annesini bağladılar... Ayşe Hanım bizleri duyuyor musunuz. Ayşe Hanım bizleri duyuyor musunuz. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah. Şehidimiz de sevgili peygamberimizin inşallah komşusu olarak bir anneye böyle bir şeref nasip olmaz ama siz bu şerefi yakaladınız. Mekanı cennet olsun."