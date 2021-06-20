Erdoğan'dan Rizeli gencin selamına yanıt: Daha gerisi yok mu?

Videokonferans ile 81 ilden gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine "Sayın Cumhurbaşkanım çayın başkenti Rize'den esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve berekatuhu" diyen gence "Daha gerisi yok mu?" karşılığını verdi. Erdoğan'ın yanıtının ardından gülüşmeler yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada başka bir gencin kendisine "Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl?" sorusuna ise "Hamdolsun iyiyiz. Yıkılmadık ayaktayız" sözleriyle yanıt verdi. O anlar hem Cumhurbaşkanı hem de gençler tarafından tebessümle karşılandı.