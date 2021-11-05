Erdoğan'dan "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa yanıt: Yanında doktor var, ona sor

İstanbul'da Ümraniye Millet Bahçesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastaneleriyle ilgili yapılan çalışmaları anlattığı sırada bir vatandaş "Randevu alamıyoruz" diyerek sitem etti. Vatandaşın bu sitemine kürsüden cevap veren Erdoğan, "Yanında doktor var, sor sana anlatsın" dedi.

Son dönemlerde devlet hastanelerinden randevu alamadıklarını ifade eden vatandaşlar, şikâyetlerini dile getiriyor. Uzun süredir devam eden bu sorun bir vatandaş tarafından dolaylı yoldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildi.

"Randevu alamıyoruz"

Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinin kısa sürede tamamlandığını vurguladı. Bu esnada tören alanındaki vatandaşlardan biri "Randevu alamıyoruz" diyerek Erdoğan'a sesini duyurmaya çalıştı. Vatandaşın sitemini duyan Erdoğan, "Yanında doktor var, sor sana anlatsın" diyerek karşılık verdi.