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Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt

"Önünü arkasını kırpıp kuşa çevirdikleri görüntüler..."

17 Şubat 2021 20:09

Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine "FETÖ taktikleriyle önünü arkasını kırpıp kuşa çevirdikleri görüntüler üzerinden bizim bu coşkumuzu örselemeye çalışanlar boşa uğraşıyor" sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine de yanıt verdi.

"Kongrelerimizi birer demokrasi şölenine çeviriyoruz"

"Her ne kadar Koronavirüs nedeniyle kongrelerimizi istediğimiz gibi yapamasak da coşkumuzda heyecanımızda görüldüğü gibi hiçbir eksiklik yaşanmıyor" diyen Erdoğan, "İnsanımızın sağlığını riske atmadan, tedbirlere uyarak kongrelerimizi birer demokrasi şölenine çeviriyoruz. Kongrelerimiz vesilesiyle bir taraftan kardeşliğimiz güçlendirirken, diğer taraftan da kadrolarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Kongrelerimizde bir kez daha gördüm ki AK Parti ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir. AK Parti milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini en güçlü şekilde muhafaza eden siyasi partidir" ifadelerini kullandı.

"FETÖ taktikleriyle örselemeye çalışıyorlar"

Açıklamasının devamında AK Parti kongrelerindeki kalabalık üzerinden kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Erdoğan, şöyle devam etti: "Hal böyleyken kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını doğrusunu tebessümle karşılıyorum. FETÖ taktikleriyle önünü arkasını kırpıp kuşa çevirdikleri görüntüler üzerinden bizim bu coşkumuzu örselemeye çalışanlar boşa uğraşıyor. Mızrak çuvala sığmaz, hakikat güneşi balçıkla sıvanmaz."

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