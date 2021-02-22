Erdoğan'dan o isme: Maşallah boy pos... Benden geri değil

Partisinin İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan hakkında "Boy pos yerinde. Benden geri değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan kongrede yaptığı konuşmanın bir bölümünde, yapılacak olan gençlik kollar başkanlığı seçimleri için mevcut başkan Eyyüp Kadir İnan'ı aday gösterdi. İnan'dan övgü dolu sözlerle bahseden Erdoğan, "Kendisi lise yıllarından beri İzmir'de gençlik kollarımızın her kademesinde görev yapmış olan bir kardeşimizdir" dedi.

Açıklamasına devam eden Erdoğan, "Lisansını ve yüksek lisansını siyaset bilimi alanında yapan kardeşimizin hem teorik birikimi hem siyaset tecrübesiyle gençlik kolları başkanımız olan partimize önemli katkıları olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

O sırada kameralar İnan'ı çekerken, Erdoğan "Maşallah gördüğünüz gibi, boy pos yerinde. Benden geri değil" diye konuştu.