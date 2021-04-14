Erdoğan'a İtalya Başbakanı'nın 'diktatör' ifadesi soruldu: "Tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin kendisine 'diktatör' demesiyle ilgili bir soruya yanıt verirken, "İtalya Başkanının yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir" dedi.

Twitter hesabından “Kütüphane Söyleşileri” ismiyle gençlerin sorularına verdiği yanıtları paylaşan Erdoğan, bir öğrencinin 'İtalya Başkanı size 'diktatör' dedi. Siz bu tarz üslupta kelimeler kullanıldığında neler hissediyorsunuz" sorusuna verdiği yanıtı paylaştı.

Erdoğan, soruya verdiği yanıtta, "İtalya Başkanının yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde Draghi denen adam bu açıklamayı yapmak suretiyle aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur. Zaten sen atanarak oraya gelmiş birisin seçimle gelmiş birisi değilsin. Tayip Erdoğan'a bir kere böyle bir ifadeyi kullanabilmen için her şeyden önce senin tarihinden haberinin olması lazım. Ama gördük ki haberin yok. Biz milletimizden aldığımız güçle milletimizin bize vermiş olduğu o irade teslimiyetiyle milletimize hizmete devam edeceğiz. Onun için de İtalya Başbakanı'nın bu ifadeyi kullanıp kullanmaması bunları hiç kafanıza takmayın biz işimize bakalım"

Aşılama ile ilgili soruya yanıt

Erdoğan "Aşılama hızımız sizce ne kadar iyi ve devletin bu konuda yaptıklarını yeterli görüyor musunuz?" sorusuna ise "Bilim Kurulumuzun aldığı kararlar hangi istikametteyse bizde hükümet olarak o istikamette icra ediyoruz. Aşı konusunda dünyada 6. sırada yer alıyoruz. Bilim Kurulumuzun yapacağı çalışmalarla birlikte bu aşı sürecini '65 yaşın altından nasıl kademelendirelim' bunun adımları da atılmış olacak. Aşıda iyi bir konumdayız. 18 ya da 20'ye (milyon) aşılama noktasında yaklaşmış durumdayız. Bu bakımdan dünyada örnek sayılabilecek ülkelerden bir tanesi konumundayız" yanıtını verdi.

İşsizlik sorusuna yanıt: Kalifikasyon noktasında kendini ispatlayan genç iş bulur

Üniversite mezunlarının işsiz kalmasına yönelik bir soruya da yanıt veren Erdoğan, yüzde 13 olan işsizlik oranının ekonomik sıkıntıların yaşandığı böyle bir dönemde iyi bir nokta olduğunu ifade ederek, pandemi döneminin turizmde yarattığı sorunların işsizliğin bir nedeni olduğunu söyledi.

Erdoğan, sözlerinin devamında "Kalifikasyon noktasında kendini ispatlayan genç iş bulur" ifadesini kullandı.