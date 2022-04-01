T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdoğan'dan gençlere tavsiye: Dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın

Erdoğan, sosyal medya düzenlemesinin de en kısa sürede hayata geçirileceğini açıkladı

01 Nisan 2022 14:52

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere 'imkanları olursa dünyayı gezip, farklı kültürleri tanımaları için şartları zorlamaları' tavsiyesi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te 'Genç Projeler' programında açıklamalarda bulundu. Hiçbir dijital mecranın gerçek yaşamın yerini tutamayacağını belirten Erdoğan gençlere tavsiyelerde bulundu.

İnternet mecraları ve sosyal medyanın doğru kullanılmadığı zaman bazı tehlikeleri barındırdığına dikkat çeken Erdoğan, sosyal medya düzenlemesinin de en kısa sürede hayata geçirileceğini açıkladı.

 "Gençlerimizden internet sosyal medya ve benzeri alanlardan faydalanırken gerçek alanlardan kopmamalarını istiyoruz" diye konuşan Erdoğan, gençlere "Kağıda basılı kitapları çantanızdan, masanızdan asla eksik etmeyin. Spora her gün vakit ayırın. Demli bir çay veya güzel bir aromalı kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin. Yakın çevrenizden başlayarak ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın" tavsiyelerinde bulundu.

erdoğangençelre tavsiyeerdoğan yurt dışına gidinerdoğan aromalı kahveGenç Projeler

Diğer Videolar

Yemen’de sivil yerleşim bölgesine İHA düştü: 3 ölü

Kerkük’te IŞİD saldırısı: 5 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli uzay programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz

CHP'li Subaşı: Amaç İBB'yi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek, hizmet üretemez hale getirmek

Bakan Yardımcısı Birpınar: Türkiye bütün ambalajlı ürünleri geri dönüştürecek

Kars'ta "Kızım mülakatı kazandı, polisliğe giremedi" diyen vatandaşa Davutoğlu'ndan yanıt: Mülakatı kaldıracağız

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24