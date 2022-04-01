Erdoğan'dan gençlere tavsiye: Dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere 'imkanları olursa dünyayı gezip, farklı kültürleri tanımaları için şartları zorlamaları' tavsiyesi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te 'Genç Projeler' programında açıklamalarda bulundu. Hiçbir dijital mecranın gerçek yaşamın yerini tutamayacağını belirten Erdoğan gençlere tavsiyelerde bulundu.

İnternet mecraları ve sosyal medyanın doğru kullanılmadığı zaman bazı tehlikeleri barındırdığına dikkat çeken Erdoğan, sosyal medya düzenlemesinin de en kısa sürede hayata geçirileceğini açıkladı.

"Gençlerimizden internet sosyal medya ve benzeri alanlardan faydalanırken gerçek alanlardan kopmamalarını istiyoruz" diye konuşan Erdoğan, gençlere "Kağıda basılı kitapları çantanızdan, masanızdan asla eksik etmeyin. Spora her gün vakit ayırın. Demli bir çay veya güzel bir aromalı kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin. Yakın çevrenizden başlayarak ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın" tavsiyelerinde bulundu.