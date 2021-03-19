Erdoğan'dan gazeteciye: Çıkar şunu ya; maske, maske... Duymuyorum

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine soru soran bir muhabirin sorusunu duymayınca "Çıkar şunu ya. Maskeni, maskeni… Duymuyorum sizi. Maske maske" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın sözlerinin ardından maskesini indiren muhabir sorusunu tekrar yöneltti. Erdoğan akabinde sorunun cevabını verdi.