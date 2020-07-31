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Erdoğan’dan Cudi Dağı’ndaki askerlere bayram telefonu

31 Temmuz 2020 11:23

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki Nuh Peygamber üs bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Şırnak kırsalındaki Cudi Dağı’ndaki Nuh Peygamber Üs Bölgesi’nde askerlerle kıldı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurban Bayramı’nın bereketi ve Sefine Bölgesi’nin manevi iklimiyle Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi’nde, kahramanlarımızla bayramlaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Soylu ile telefonda görüşerek askerlerin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Ben de öncelikle Sefine sakinlerine şahsım, ailem, milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı bildirmek istiyorum. Gerçekten Cudi’nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar’da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü."

"Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah beraberlik, huzur içinde kavuşmayı bizlere nasip etsin. Sizlerle şu anda beraber olan tüm komuta kademesine, tüm güvenlik güçlerimize tekrar şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz de şu anda Marmaris’teki güvenlik güçlerimizle beraberdik. Bayram namazımızı orada beraber eda ettik. Şu anda da onlarla vedalaştık, ayrıldık. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."

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